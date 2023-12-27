Стало известно, сколько месторождений нефти и газа открыли в РФ в 2023 году Глава Роснедр Петров: в России в 2023 году открыли 43 месторождения нефти и газа

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В России в этом году открыли 43 месторождения нефти и газа, запасы этих углеводородов оцениваются в 43 млн тонн и 145 млрд куб. метров соответственно, сообщил глава Роснедр Евгений Петров. По его словам, это хороший показатель на фоне разработки компаниями уже развитых регионов добычи в Западной Сибири и Поволжье.

В части углеводородного сырья могу сказать, что этот год был очень благоприятный. Мы впервые за какой-то период перешагнули эту планку — в этом году мы открыли 43 месторождения по углеводородному сырью, суммарные запасы составили 43 млн тонн по нефти, 145 млрд куб. метров по газу и 24 млн тонн по конденсату, — сказал он на пресс-конференции.

Петров оценил уходящий год в плане углеводородного сырья как благоприятный. Глава Роснедр добавил, что по твердым полезным ископаемым компании делают акцент на разведке дефицитных полезных ископаемых.

По итогам 2023 года вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия поставит в страны Европы не более 4–5% общего объема экспорта нефти и нефтепродуктов. До введения антироссийских санкций на эти государства приходилось 40–45% поставок.

При этом страны Африки и Латинской Америки заинтересованы в покупке российской нефти. Новак подчеркнул, что поставки основным партнерам продолжаются по новым логистическим маршрутам, в том числе с использованием Северного морского пути.