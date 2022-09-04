Стало известно, сколько газа поставляет «Газпром» через Украину «Газпром»: газ через Украину подается в подтвержденном объеме 42,2 млн кубометров

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Украинский рабочий проверяет газовые клапаны магистрального газопровода на газокомпрессорной станции в селе Боярка под Киевом

«Газпром» поставляет газ через территорию Украины в заранее оговоренных объемах в размере 42,2 млн кубометров, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. По его словам, украинская сторона отклонила заявку компании на транзит газа через газораспределительную станцию (ГИС) «Сохрановка», передает РИА Новости.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», 42,4 млн кубометров на 4 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — заявил Куприянов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ГИС «Суджа» является единственной станцией на Украине, через которую российский газ поступает в страны Европы.

Накануне сообщалось, что газопровод «Северный поток — 1» возобновил работу на один час после полной остановки 31 августа. Транзит газа был прекращен из-за обнаружения поломок на компрессорной станции «Портовая». В компании сообщали, что на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60 обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. Позже в «Газпроме» объявили, что после трехдневного планового технического обслуживания трубопровод не может возобновить работу.