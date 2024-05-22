Стало известно, сколько денег получит бизнес новых регионов в июне Депутат Говырин: бизнес новых регионов получит поддержку на 3,75 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 3,75 млрд рублей помощи получит бизнес новых регионов до конца июня, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru. По его словам, средства пойдут на развитие центров «Мой бизнес», где по принципу «одного окна» можно получить необходимые услуги для начала и ведения бизнеса.

Также будут профинансированы государственные микрофинансовые и региональные гарантийные организации, которые дают возможность предпринимателям получать льготные микрозаймы и гарантийную поддержку при нехватке обеспечения при привлечении кредитных ресурсов. Это обусловлено важностью развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, — отметил Говырин.

Парламентарий отметил, что на данный момент ведется работа по заключению соглашений с регионами о предоставлении субсидий. До конца июня средства должны быть доведены до субъектов. Также готовятся необходимые региональные нормативные правовые акты для предоставления субсидии региональным организациям — центрам «Мой бизнес», гарантийным и микрофинансовым организациям.

Депутат подчеркнул, что выделенные средства пойдут на оказание услуг и мер поддержки предпринимателям, в том числе местным жителям, которые платят налог на профессиональный доход, и гражданам, только планирующим начать свое дело.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц в рамках совершенствования налоговой системы. При этом он уточнил, что ведомство пока не планирует менять налогообложение фонда оплаты труда и порядок по страховым взносам.