Стало известно, скажется ли на поставках гаджетов землетрясение на Тайване Аналитик Муртазин: землетрясение на Тайване не отразится на поставках гаджетов

Фото: China Times/XinHua/Global Look Press

Землетрясение в Тайване

Землетрясения на Тайване не отразится на поставках гаджетов и на их ценах, уверен аналитик Эльдар Муртазин. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что на складах находится примерно месячный запас микросхем и чипов. В связи с этим даже недельная остановка заводов никак не повлияет на ситуацию с гаджетами.

Эта ситуация никак не повлияет на цены, на поставки гаджетов. На складах есть примерно месячный запас микросхем, чипов. Исходя из этого, даже недельная остановка заводов ни на что не влияет. Все будут получать нужные объемы микросхем, — пояснил аналитик.

Эксперт отметил, что производители на Тайване подготовлены к подобным катаклизмам. По его словам, проблемы могли бы возникнуть, если бы толчки продолжались на протяжении двух или трех недель. Он уточнил, что землетрясения происходят на Тайване около раза в год — это стандартная ситуация для региона.

В целом же для них это стандартная ситуация, землетрясения случаются там примерно раз в год. Пока нет предпосылок считать, что сейчас будет как-то по-другому, — заключил Муртазин.

Серия мощных землетрясений произошла утром 3 апреля близ Тайваня. Первые подземные толчки почувствовали к юго-западу от Окинавы. Эпицентр толчков магнитудой 7,5 располагался вблизи восточного побережья.