Названы сроки, когда РФ выйдет на внешние рынки для редкоземельных металлов Глава Роснедр Петров: Россия выйдет на внешние рынки для РЗМ после 2030 года

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Россия сможет выйти на внешние рынки для редкоземельных металлов (РЗМ) только после 2030 года, заявил глава Роснедр Евгений Петров. В беседе с журналом «Компания» эксперт подчеркнул, что на данном этапе отечественная промышленность сама нуждается в технологиях по обработке РЗМ. По его словам, «Росатом» представил концепцию полноценной цепочки производства, которая должна быть полностью реализована к 2030 году.

Госкорпорация планирует к 2030-му полностью удовлетворить потребности российской промышленности в магнитной продукции из отечественного сырья. Прорабатывается вопрос организации на территории РФ полного цикла производства катализаторов, нефтехимии и другой высокотехнологичной редкоземельной продукции. Это в перспективе позволит России выйти на внешние рынки, — пояснил глава Роснедр.

Петров уточнил, что сейчас Россия испытывает дефицит технологий в области переработки РЗМ. В связи с этим первоначально важно решить данный вопрос и обеспечить продукцией российский рынок.

Петров ранее сообщил, что в России в этом году открыли 43 месторождения нефти и газа, запасы этих углеводородов оцениваются в 43 млн тонн и 145 млрд куб. метров соответственно. По его словам, это хороший показатель на фоне разработки компаниями уже развитых регионов добычи в Западной Сибири и Поволжье.