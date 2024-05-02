Стало известно решение суда по спору о продаже КИВИ Банка Суд Москвы отказал ACB в отмене сделки по продаже акций КИВИ Банка

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Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать иск КИВИ Банка к бывшим собственникам, сообщает РБК. Его подало Агентство по страхованию вкладов, выполняющее функции временной администрации финансовой организации после отзыва лицензии.

ACB в своем иске предъявил претензии к гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, российскому АО «Киви» и кипрской Qiwi Plc. Временное руководство хотело оспорить сделку по смене собственника КИВИ Банка, которая состоялась почти за месяц до отзыва лицензии.

О ликвидации АО «КИВИ Банк» стало известно в начале апреля. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы. Финансовая организация выступала оператором популярного платежного сервиса QIWI-кошелек. В суде представитель временной администрации банка заявил, что активы компании оцениваются в 68,3 млрд рублей.

Ранее Центральный банк России начал проверку в отношении компании Kept — аудитора КИВИ Банка. ЦБ запросил информацию об осведомленности и реакции на выявление у финансовой организации рисковых операций. До лишения лицензии КИВИ Банк неоднократно получал предписания от Центробанка и подпадал под его ограничения.