Стало известно, появится ли новая система для взаиморасчетов с Китаем Бизнес-омбудсмен Титов: в РФ могут создать новую систему для расчетов с КНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Создание новой системы для получения и отправки платежей по линии Россия-Китай обсуждают в правительстве РФ, сообщил в интервью NEWS.ru уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Сейчас, по его словам, платежи за экспорт и импорт проходят с помощью китайской системы CIPS. Работать же с российской системой передачи финансовых сообщений (СПФС) сложнее, говорит омбудсмен.

В дальнейшем, думаю, могут появиться вообще новые системы. Так, Китай подписал с Бразилией систему клиринговых платежей. Она тоже в юанях, но это отдельная система, которая работает между этими странами. Аналогичная может появиться и для расчетов между нами (Россией и Китаем. — NEWS.ru.). Мы сейчас обсуждаем этот вопрос с правительством, — сказал Титов.

В перспективе Титов рассчитывает, что появится система, при которой платежи между российскими и китайскими компаниями будут отнимать несколько дней, как и раньше. Сейчас, отмечает Титов, крупные китайские банки опасаются работать с Россией и платежи зависают на несколько месяцев. В результате наша страна сотрудничает с региональными китайскими банками, которые не боятся санкций.

В середине апреля стало известно, что из-за опасений вторичных санкций Запада крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России. В целом ситуация с платежами из РФ в Китай резко ухудшилась еще в конце марта: не прошло и вернулось порядка 80% транзакций. А уже затем список кредитных организаций КНР, которые перестали принимать юани из России, расширился еще на четыре вышеуказанных банка, включая крупнейший ICBC. Новые ограничения ввел и Bank of China: лишь небольшая доля операций проходила из России в этот банк. Из-за того, что отправка юаней в Китай стала проблемой, импорт оборудования оттуда в апреле оказался крайне затруднен.