Стало известно, поможет ли обнуление пошлин на яйца снизить цены Экономист Плугов: ввоз в Россию 1,2 млрд импортных яиц не собьет цены

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Чтобы сбить цены на яйца, в Россию необходимо ежемесячно ввозить как минимум 500 млн яиц, заявил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Так эксперт прокомментировал планы правительства на полгода обнулить таможенные пошлины на ввоз в РФ 1,2 млрд яиц (200 млн яиц в месяц). По мнению эксперта, предложенные меры могут лишь частично стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Чтобы сбить цены на яйца, в Россию необходимо ежемесячно ввозить как минимум 500 млн яиц, а для поддержания реальной конкуренции — хотя бы 250 млн, — заявил Плугов.

По словам эксперта, сейчас фактически единственной страной, у которой Россия закупает яйца, является Белоруссия. При этом доля белорусских яиц на российском рынке составляет всего 1,2%, или 560 млн штук в год, уточнил Плугов. В России в год производится 46 млрд яиц, то есть около 3,8 млрд ежемесячно.

Во втором и третьем квартале, когда цены на яйца падают, мы производим свыше 4 млрд яиц в месяц, а в первом и четвертом, когда цены растут, — 3,5-3,7 млрд, — отметил эксперт.

Это значит, что чтобы как-то повлиять на рынок, поставки импортных яиц в Россию нужно нарастить примерно в десять раз.

Ранее стало известно, что правительство РФ концептуально одобрило обнуление пошлин на поставку яиц из-за рубежа. Там рассчитывают, что эта мера позволит сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение этого товара, что снизит его стоимость. Новая льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года, а поставщики смогут ввезти в Россию 1,2 млрд штук яиц (то есть около 200 млн яиц в месяц).

О готовности обеспечить Россию яйцами уже заявили в Турции. По словам главы Союза производителей яиц Ибрагима Афйона, 21 компания получила одобрение на поставки, три уже начали поставлять эту продукцию. Конкретных объемов поставок он не назвал.