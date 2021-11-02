Стало известно, почему россияне начали реже брать ипотеку
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:25, 02 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В третьем квартале 2021 года россияне оформили на 13% меньше ипотечных кредитов, чем в аналогичный период 2020-го. Это вызвано ложным ожиданием, что программа льготной ипотеки закончится, рассказал изданию Daily Moscow генеральный директор Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.
Сейчас эта программа ещё действует, но из-за ограничения максимального размера кредита небольшой суммой в три миллиона рублей она почти недоступна для Москвы и Санкт-Петербурга. Наконец, ставки по ипотеке выросли и продолжают расти почти ежемесячно, что также отталкивает часть потенциальных заёмщиков, — сказал Александрович.
По данным ОКБ, за указанный период россияне взяли 435 тысяч ипотечных кредитов. Например, в сентябре банки оформили 149 тысяч таких сделок.
Ранее Центробанк спрогнозировал сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы. Также регулятор считает, что развитие ипотечного рынка будет способствовать строительству и повышению доступности жилья, не создавая при этом риска избыточного роста цен на недвижимость.