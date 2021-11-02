Стало известно, почему россияне начали реже брать ипотеку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый контракт по поставкам российского газа не будет дешёвым для Молдавии. Однако «Газпром» пошёл на некоторые уступки в ходе переговоров, сообщил ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

В «Коммерсанте» были опубликованы сведения, что либо две трети, либо три четверти цены для Молдавии будут формироваться за счёт нефтяной индексации. Газ не будет стоить для молдаван дёшево: даже одна...