Стало известно, почему Москва и Минск не договорились по рынку нефти и газа Эксперт Демидов: РФ и РБ не договорились по рынку нефти и газа из-за рисков

Фото: Вячеслав Прокофьев, ТАСС/Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства не договорились о создании единых рынков нефти и газа из-за рисков для Минска, объяснил в разговоре с NEWS.ru независимый эксперт Владимир Демидов. По его словам, любая попытка объединить их приведут к российской экспансии.

Если рынок будет открытый, энергетический рынок двух стран станет одним рынком, это приведет к росту цен на энергоресурсы в Белоруссии. Тогда белорусские товары не могут быть такими же конкурентоспособными на российском рынке. Белоруссия потеряет себестоимость. Логика Лукашенко понятна — он защищает своих производителей. Объемы экономик России и Белоруссии разный. Любое открытие границы перейдет к безграничной российской экспансии, — объяснил эксперт.

Лукашенко ранее заявил, что Россия и Белоруссия пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа. При этом он подчеркнул, что сейчас пришло «как раз то время, когда мы можем спокойно принимать эти решения».

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко подписали постановление «О создании медиакомпании Союзного государства». По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, в нее войдут четыре СМИ.