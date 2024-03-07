Стало известно, за сколько Polymetal продаст российские активы Акционеры Polymetal продают российские активы за $3,69 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акционеры золотодобывающей компании Polymetal International проголосовали за продажу российских активов структуре «Мангазея Плюс» за $3,69 млрд, сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что держатели акций Polymetal получат $1,48 млрд, остальные деньги уйдут на погашение задолженности.

Так как решение было принято, продажа компанией российского бизнеса, объявленная 19 февраля 2024 года, считается одобренной. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время, — говорится в заявлении.

Уточняется, что решение о продаже поддержали 96,74% акционеров, сделку планируется закрыть до конца марта 2024 года. После того как о сделке было объявлено, цена бумаг Polymetal снизилась на 1,97%, до 352,7 рубля за единицу, после падение увеличилось до 2,17% (352 рубля). Помимо России, Polymetal располагает активами в Казахстане. Компания входит в пятерку мировых производителей серебра и в десятку крупнейших производителей золота.

Ранее компания Ceetrus, входящая в состав группы Auchan, объявила о планах продать свои активы в России в течение нескольких лет, однако до переговоров с потенциальными покупателями по этому вопросу дело не доходило. Сейчас продажа торговых центров, принадлежащих группе, проходит согласование комиссии правительства или уже одобрена ею.





