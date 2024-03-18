Стало известно об обвале российских гособлигаций «Известия»: российские гособлигации сократились до минимума за два года

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Российские государственные облигации вновь потеряли в весе, сообщают «Известия». Так, индекс RGBI, отвечающий за котировки этого вида ценных бумаг, упал до минимума за последние два года. При этом доходности гособлигаций напротив растут.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию на рынке с ожиданиями по поводу снижения ключевой ставки. На данный момент она находится на высоком относительно инфляции уровне — 16%.

По оценкам регулятора, в 2024-м средняя за год ставка будет находиться в диапазоне 13,5–15,5%, то есть более-менее заметное снижение произойдет лишь к концу года. Это обстоятельство довольно заметно повлияло на динамику рынка, — объяснил аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев.

Аналитик УК ПСБ Евгения Нестеренко добавила, что сейчас инвесторы пересматривают свои ожидания относительно ценных бумаг. По ее словам, это связано с тем, что у ЦБ поводов повысить ставку даже больше, чем снизить.

Ранее экономист Петр Щербаченко рассказал, что сохранить накопленные сбережения поможет вклад денежных средств в рублевый депозит. По его словам, такой вариант подходит тем, кто ценит стабильность.