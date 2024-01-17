Яйца впервые подешевели Росстат: куриные яйца с 10 по 15 января подешевели на 0,2% впервые за полгода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость куриных яиц в России с 10 по 15 января 2024 года снизилась на 0,2% впервые с июня 2023 года, следует из данных Росстата. В ведомстве сообщили, что также снизились цены на мясо кур, пшено, свинину, сосиски, сардельки и макаронные изделия.

Снизились цены на мясо кур (-0,9%), пшено (-0,3%), свинину, сосиски, сардельки, яйца куриные, макаронные изделия (-0,2%), — говорится в материалах.

В ходе встречи с предпринимателя в Хабаровске президент России Владимир Путин коснулся темы резкого подорожания яиц в стране. Он рассказал, что объем производства не уменьшился, однако увеличилось потребление — в связи с небольшим ростом доходов населения. При этом, отметил Путин, власти вовремя не среагировали на ситуацию. По его словам, решение об открытии импорта продукции было принято с опозданием.

Минсельхоз сообщил, что за последние две недели цены на яйца у производителей снизились. Продукция первой категории подешевела на 2,5%, второй — на 4,2%. В ведомстве добавили, что держат ситуацию на контроле.

Глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон отметил, что в ближайшие шесть месяцев Турция готова поставлять в Россию яйца в необходимом для принимающей стороны объеме. В ее ведении также остается право определять даты поставок. Он добавил, что проблем в переговорном процессе о поставке продукции не наблюдается.