Морская часть первой нитки «Северного потока — 2» технически завершена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора проекта компанию Nord Stream 2 AG.
Как уточняется, уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что работы по укладке первой нитки российского газопровода «Северный поток — 2» были завершены в пятницу, 4 июня.
Напомним, проект пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время он реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.