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Экономика

Морская часть первой нитки «Северного потока — 2» готова

18:09, 10 июня 2021
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Морская часть первой нитки «Северного потока — 2» технически завершена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора проекта компанию Nord Stream 2 AG.

Как уточняется, уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены. Пусконаладочные работы по заполнению первой нитки газом начнутся 11 июня.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что работы по укладке первой нитки российского газопровода «Северный поток — 2» были завершены в пятницу, 4 июня.

Напомним, проект пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время он реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.

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