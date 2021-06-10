Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

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ОПЕК в обновлённом отчёте сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные организации за июнь.

По информации аналитиков, темпы восстановления глобального спроса на сырьё составят 6 млн баррелей в сутки и достигнут 96,58 млн баррелей в сутки. Как уточняется, во втором полугодии темпы роста потребления...