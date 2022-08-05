Шоколад Ritter Sport переезжает в Россию под новым названием Mash: шоколад Ritter Sport переезжает в Россию под новым названием

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Немецкая компания Alfred Ritter GmbH & Co начала переговоры с ООО «ПК «Аквалайф» (владелец «Черноголовки»), чтобы наладить производство в России шоколада Ritter Sport и подобрать для этого лучшую площадку, сообщает Telegram-канал Mash. До этого плитки возили прямиком из Германии, но логистика сильно усложнилась из-за санкций.

Название могут сменить, «чтобы западное общество не взбунтовалось». Изменения коснутся и вкусовых сочетаний — их станет гораздо меньше. Сейчас идет социологическое исследование, чтобы выяснить, какие из 56 видов плиток наиболее любимы и востребованы на российском рынке.

Ранее швейцарский концерн Nestlé заявил о приостановке в России работы брендов KitKat и Nesquik. В компании отметили, что концерн не рассчитывает получать прибыль или платить российские налоги в обозримом будущем, но любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим на Украине. Кроме того, работа концерна в России сосредоточится на выпуске детского питания и других продуктов первой необходимости.