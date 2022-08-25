Стало известно о сокращении производства автомобилей в России Производство автомобилей в России сократилось на 80%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В июле 2022 года в России было произведено 19,4 тысячи легковых транспортных средств, что на 80,6% меньше результата того же месяца прошлого года. Тем не менее это на 44,5% больше, чем в июне текущего года, пишет АБН.

По данным издания, ситуация улучшилась благодаря тому, что в июле АвтоВАЗ возобновил выпуск «антикризисных» моделей Niva Legend и Granta Cross, которые собирают на заводе с простым набором электроники. Из автомобильных заводов в России также продолжают работать УАЗ и Haval, а остальные предприятия до сих пор «простаивают».

За семь месяцев в стране произвели 300 тысяч легковых автомобилей, что на 64,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако ожидается, что в августе объемы производства увеличатся, так как на конвейер вернулась Niva Travel, а АвтоВАЗ выпустил 1,8 тысячи моделей Largus. Кроме того, завод в Тольятти с конца августа переходит на пятидневную рабочую неделю, что призвано увеличить продуктивность.

Предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее предсказал, что продажи и производство автомобилей в России в 2022 году сократятся примерно на 50%. Он назвал автопром наиболее уязвленной отраслью.