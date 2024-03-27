Стало известно о смерти экономиста-психолога Канемана Лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман умер в возрасте 90 лет

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Дэниел Канеман

Лауреат Нобелевской премии в области поведенческой экономики и экономист-новатор Дэниел Канеман умер в возрасте 90 лет, сообщает портал The JC. Профессор Канеман был израильско-американским психологом.

Его применение психологии к изучению экономики на протяжении 1970-х годов привело к революционным открытиям в области человеческого суждения и принятия экономических решений, за что он был удостоен Нобелевской премии по экономическим наукам 2002 года.

Его применение психологии к изучению экономики на протяжении 1970-х годов привело к революционным открытиям в области человеческого суждения и принятия экономических решений. За это он был удостоен Нобелевской премии по экономическим наукам 2002 года.

Канеман родился в Тель-Авиве в 1934 году в семье литовско-еврейских родителей, которые навещали большую семью в месте, которое позже стало еврейским государством. Он вырос в Париже, куда его родители иммигрировали в 1920-х годах и где семья оставалась до середины 1940-х годов, когда семья бежала от нацистских преследований и поселилась в Израиле.

В декабре в США умер лауреат Нобелевской премии по экономике за 1987 год Роберт Солоу. Экономисту было 99 лет. По данным издания, в момент смерти Солоу находился у себя дома с Лексингтоне, штат Массачусетс. Причины смерти не раскрываются.