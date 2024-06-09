Стало известно о росте торговли между Россией и США на фоне санкций Торговля России и США выросла до $332 млн

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Торговля России и США выросла на 20% по итогам апреля текущего года, передает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни. В годовом выражении показатель составил $332 млн. Главным товаром на экспорт при этом остались удобрения.

Согласно данным таможни, их поставки увеличились в 1,6 раза. На втором месте — платина, продажи которой выросли в 32 раза и составили $94,2 млн. Третье место в списке экспортируемых товаров заняли турбореактивные двигатели. Далее следуют фосфаты и жмых из соевого масла.

Американский импорт при этом сократился на 48%. США продолжают поставлять в Россию пищевые продукты, вакцины, медицинские приборы, рентгены и реагенты.

Уточняется, что в месячном выражении торговля сократилась на 30%, поскольку США отказались покупать у России уран. Это связано с тем, что торговля данным сырьем приостанавливается дважды в год.

Ранее член делегации Омана и генеральный директор компании Oman Food Investment Holding Co. Мухаммед Аль-Харси выразил желание поставлять в Россию финики и верблюжье молоко. Он отметил, что уже существуют партнерские отношения с некоторыми торговыми компаниями в России и работа над улучшением торговли между двумя странами.