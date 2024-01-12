Стало известно о росте производства сельхозпродукции в 2023 году Абрамченко: рост производства сельхозпродукции в России в 2023 году оценили в 2%

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В 2023 году Россия увеличила объем производства сельхозпродукции на 2%, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости. Абрамченко отметила успешную динамику в сельском хозяйстве и основных подотраслях, подчеркнув, что год завершается положительно.

По сельхозпроизводству и основным подотраслям завершаем год с очень хорошей динамикой. По предварительным оценкам, сельхозпроизводство в 2023 году может вырасти на 2%, — заявила вице-премьер.

По данным Росстата за 2022 год, фактический выпуск сельхозпродукции в России составил 8,563 триллиона рублей. Растениеводческая продукция внесла вклад в размере 4,946 трлн рублей, а животноводческая — 3,618 трлн рублей. В структуре производства сельхозпродукции доля сельхозорганизаций составила 60,1%, хозяйств населения — 24,1%, а крестьянских (фермерских) хозяйств — 15,8%.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев недавно сообщил, что выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции в России достигла $43 млрд. Патрушев отметил, что эти показатели растут, хотя многие западные страны пытаются помешать осуществлению внешней торговли.

Ранее стало известно, что за 10 месяцев 2023 года товарооборот России и Индии увеличился в два раза и достиг отметки $54,7 млрд. Этот показатель является рекордным за все время отношений между двумя странами. За январь — октябрь текущего года Индия вдвое, до $51,4 млрд, увеличила импорт товаров из России.