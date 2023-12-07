Стало известно о росте экспорта рыбопродукции из Приморья в КНР Экспорт рыбопродукции из Приморья в Китай вырос на 28% и составил 620 тысяч тонн

Экспорт дальневосточной рыбопродукции из Приморья в Китай в период с января по ноябрь вырос на 28,3% — до более чем 620 тысяч тонн, сообщает Приморское территориальное управление Росрыболовства. Согласно отчету по поставкам такой продукции за прошлый год, было оформлено 485 тысяч тонн рыбопродукции.

Свыше 620 тысяч тонн рыбной продукции оформлено Росрыболовством в Приморье для экспорта в Китай за 11 месяцев 2023 года. Рост по сравнению с прошлым годом составил 28,3%, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая в январе — ноябре вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной отметки в $218,17 млрд. Таким образом он досрочно превысил официально запланированный показатель на 2023 год.

В октябре Москва и Пекин подписали крупный контракт по поставке зерновых, зернобобовых и масличных грузов на сумму 2,5 трлн рублей. По словам лидера инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карена Овсепяна, масса поставляемого сырья составит 70 млн тонн, поставки рассчитаны на период в 12 лет.

До этого в Минэкономразвития РФ заявили, что Россия, Китай и Монголия запустят межгосударственный туристический маршрут «Великий чайный путь». Его траектория повторяет созданный в XVIII веке торговый путь для экспорта чая. Для путешественников обустроят необходимую инфраструктуру.