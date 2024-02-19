Стало известно о резком росте расходов бюджета России «Ведомости»: в начале февраля расходы бюджета выросли до 2,05 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расходы бюджета России в первые две недели февраля выросли почти на 65% по сравнению с показателями января, составив почти 2,05 трлн рублей, пишут «Ведомости». При этом указывается, что за весь январь объем расходов достиг отметки в 2,704 трлн рублей, а к 15 февраля из государственной казны уже было выделено 4,753 трлн рублей.

Также газета сообщает, что суммарные доходы бюджета РФ с начала 2024 года достигли уровня в 2,285 трлн рублей, что эквивалентно 6,5% от прогноза на год, а в январе аналогичный показатель оценивался Минфином России в 2,4 трлн рублей. Итоги третьего месяца зимы подведут после 28 февраля, когда специалисты получат все данные о завершении очередного налогового периода. Издание напоминает, что в январе Минфин отчитался о повышенном поступлении денег в бюджет на 76,6% больше, чем в январе 2023 года, а наибольший рост доходов зафиксирован в нефтегазовом сегменте, где показатели оказались выше на 84,8%.

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