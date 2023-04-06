Стало известно о рекордном профиците Пенсионного фонда России Пенсионный фонд по итогам 2022 года получил рекордный профицит на уровне 1 трлн рублей

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Пенсионный фонд России по итогам 2022 года зафиксировал рекордный профицит в размере 1,1 трлн рублей, сообщает РБК. Агентство сослалось на аналитическую записку Счетной палаты, согласно которой профицит сложился из-за увеличения трансферта из федерального бюджета на 70% к запланированному уровню.

Агентство отмечает, что в 2022 году общие доходы Пенсионного фонда России выросли на 24,4% относительно первоначального плана, утвержденного в конце 2021 года. Они составили 12,48 трлн рублей. Также выросли и расходы, но до 11,37 трлн рублей, рост составил 12%.

Сложившийся профицит получился рекордным для ПФР, при том что, согласно закону о бюджете фонда, власти ожидали дефицит его бюджета в размере 122,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин раскрыл детали будущей программы долгосрочных сбережений граждан. После 15 лет участия в ней или по достижению предпенсионного возраста от государства можно будет получать до 36 тысяч рублей в год стимулирующих выплат. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали об условиях программы, о том, можно ли доверять ей и сколько получится накопить к выходу на пенсию.