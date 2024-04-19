Стало известно о рекордной доле закрытой части расходов бюджета России РБК: до 22,6% возросла доля закрытой части расходов бюджета России

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Доля расходов федерального бюджета России, находящихся в закрытой части отчетности, достигла 22,6% по итогам прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные проекта закона «Об исполнении федерального бюджета за 2023 год». Уточняется, что в денежном эквиваленте объем трат из данного сегмента достиг отметки в 7,3 трлн рублей.

Издание отмечает, что предыдущий рекорд был установлен в 2016 году: тогда доля закрытых расходов составляла 21,7%. Всего же в течение прошлого года из бюджета было выделено 32,35 трлн рублей, что на 11% превышает изначально запланированный уровень. Из этой суммы 25 трлн рублей распределили между различными ведомствами, отчет об этом находится в отрытой части отчета.

По данным агентства, большая часть закрытых расходов, как правило, приходится на силовые ведомства и работу органов, отвечающих за внутреннюю безопасность и оборону государства. Издание также уточнило, что доля трат, о которых не будет информации в общем доступе, продолжит увеличиваться, о чем свидетельствует уже подписанный президентом России указ о бюджете.

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