Стало известно о проведении совещаний в кабмине по новым санкциям Запада

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провёл серию совещаний по вопросу готовности отдельных секторов российской экономики к санкциям, которые грозят России в случае вторжения на Украину. Дискуссии проводились по итогам «учений» российских компаний и системно значимых банков, которые предполагали отключение страны от SWIFT и запрет на поставку западного программного и другого высокотехнологичного оборудования, пишет The Bell со ссылкой на источники, близкие к правительству.

С докладами на совещаниях выступили представители реального и финансового секторов экономики, а также инфраструктурных компаний, в том числе «Почты России», «Аэрофлота» и «РЖД». Один из собеседников сообщил, что в случае введения ограничений на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт у банков «точно есть проблема с рефинансированием внешнего долга».

Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят —​​ катастрофа, — заявил один из источников.

Ранее сообщалось, что США и Европейский союз пока не могут определиться со списком компаний и продукции в пакете санкций, которые могут быть введены в отношении России из-за возможного вторжения на Украину. По данным Financial Times, официальные лица Соединённых Штатов Америки и ЕС планируют завершить разработку мер по ограничению экспорта в РФ ключевых технологий, которые производят западные компании.

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что новые санкции США лишат РФ доступа к ключевым технологиям. Он подчеркнул, что ограничения будут более значительными, чем раньше, и сближение России с Китаем не поможет компенсировать последствия этих мер.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что Россию ждут серьёзные последствия в случае обострения кризиса вокруг Украины. Он не исключил, что они могут затронуть газопровод «Северный поток — 2».