Стало известно о поручении Набиуллиной следить за банком Дерипаски URA.ru: Набиуллина поручила Банку России следить за «Ингосстрахом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина поручила службе банковского надзора понаблюдать за «Ингосстрахом», принадлежащем бизнесмену Олегу Дерипаске, сообщает информагентство URA.ru со ссылкой на ряд Telegram-каналов. Отмечается, что специалистам службы дали особые инструкции. Официально данная информация не подтверждена.

Источники агентства отмечают, что сотрудники службы надзора уделят особое внимание всем операциям банка «Ингосстрах», так или иначе связанным с промышленным холдингом ЦЕМРОС. Он специализируется на производстве строительных материалов. Кроме того, службе поручено проверить банк на отмывание доходов и финансирование терроризма.

Основным поводом для тщательной проверки эксперты называют попытку захвата активов производителя стройматериалов HeidelbergCement. По данным Telegram-каналов, в конечном счете бизнесмена отговорили от этого. Также утверждается, что попытка захвата якобы изучается Госдепартаментом США.

Олег Дерипаска ранее заявил, что активы «деловых русичей» постепенно возвращаются в Россию из стран Запада. По его мнению, это является неплохим подспорьем для восстановления российской экономики. При этом Дерипаска подчеркнул, что отдел Минюста США, специализирующийся на поиски посредников российских предпринимателей, продолжает охотиться за их деньгами.