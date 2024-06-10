Стало известно о поразительном взлете нефтегазовых доходов России Минфин: нефтегазовые доходы России взлетели н 73% по итогам пять месяцев

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По итогам первых пяти месяцев нефтегазовые доходы России выросли на 73,5%, сообщается на сайте Министерства финансов. За период с января по май они составили 4,95 трлн рублей. Уточняется, что эта оценка является предварительной, а окончательные результаты обнародуют позднее.

Резкий рост доходов от продажи нефти и газа объясняется увеличением биржевых цен на российское топливо. Этот фактор повлиял на то, что прибыль от поставок оказалась выше базового уровня. При этом не исключено, что подобная динамика сохранится и в ближайшие месяцы.

Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем, — говорится в сообщении Минфина.

Суммарный объем дополнительных нефтегазовых доходов может снизиться по итогам 2024 года, уточнили в ведомстве. Это обусловлено изменением прогноза экономического развития в поправках к федеральному закону о бюджете.

Ранее СМИ сообщали, что сжиженный природный газ вскоре может заменить нефть на мировом рынке. Среди преимуществ СПГ эксперты выделяют высокую эффективность, низкие цены и отсутствие регулирования.