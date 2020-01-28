Аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует в 2020 году подорожание мясной и молочной продукции на 12%. Рост цен будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества и других услуг, необходимых для производства.
Об этом
Издание отмечает, что нагрузка на производителей возрастёт после того, как с 1 июня 2020 года будет введена цифровая маркировка молочных продуктов.
По данным газеты, также повышение цен на 5-7% ожидается на шоколад, глазурь, вафли, печенье и картофельные чипсы — продукты, в состав которых входит пальмовое масло. Увеличение цен на 5-6% возможно и на гречневую крупу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что средние цены на гречневую крупу в РФ в 2019 году выросли почти на 50%. Это выяснили сотрудники IT-компании «Эвотор». По их данным, в декабре 2018 года гречка в среднем по стране стоила 47,9 рубля за один килограмм, а в декабре 2019 года — уже 69,7 рубля. Аналитики подсчитали, что самый большой рост на крупу наблюдается в Пермском крае — на 91%.
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