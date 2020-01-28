https://static.news.ru/photo/0bbfc1c8-415a-11ea-96e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: MANUEL GEISSER/imago-images.de/Global Look Press

Аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует в 2020 году подорожание мясной и молочной продукции на 12%. Рост цен будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества и других услуг, необходимых для производства.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра Викторию Павлюшину.

Издание отмечает, что нагрузка на производителей возрастёт после того, как с 1 июня 2020 года будет введена цифровая маркировка молочных продуктов.

По данным газеты, также повышение цен на 5-7% ожидается на шоколад, глазурь, вафли, печенье и картофельные чипсы — продукты, в состав которых входит пальмовое масло. Увеличение цен на 5-6% возможно и на гречневую крупу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средние цены на гречневую крупу в РФ в 2019 году выросли почти на 50%. Это выяснили сотрудники IT-компании «Эвотор». По их данным, в декабре 2018 года гречка в среднем по стране стоила 47,9 рубля за один килограмм, а в декабре 2019 года — уже 69,7 рубля. Аналитики подсчитали, что самый большой рост на крупу наблюдается в Пермском крае — на 91%.