Стало известно о нехватке средств на отдых у россиян

30% россиян не могут позволить даже недельный отпуск из-за нехватки средств. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.ru.

Аналитики выяснили, что денег недостаточно как гражданам со скромным ежемесячным достатком, так и получающим сравнительно высокую зарплату россиянам. На нехватку средств пожаловались даже зарабатывающие от 80 тысяч рублей жители страны.

Согласно данным исследования, 10% россиян могут позволить себе потратить за неделю отпуска не более 10 тысяч рублей, 13% — не более 19 тысяч рублей. Ещё 11% респондентов могут отдать до 29 тысяч рублей, 8% — до 39 тысяч рублей.

Отдых стоимостью в 60–69 тысяч рублей по карману 2% участников опроса, аналогично ситуация складывается вокруг отдыха стоимостью 70–79 тысяч рублей. Траты от 100 тысяч рублей по силам 3% россиян.

Ранее финансовый аналитик, замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал, как после отдыха не остаться без денег. Он рекомендовал соблюдать ряд правил.