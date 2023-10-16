Стало известно о недовольстве Индии из-за оплаты российской нефти в юанях Reuters: Индия задерживает оплату российской нефти из-за недовольства юанями

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Правительство Индии недовольно решением компаний оплачивать поставки российской нефти в юанях, пишет Reuters со ссылкой на чиновников Минфина страны. По информации агентства, это привело к задержкам в оплате по меньшей мере семи партий топлива.

Это не запрещено, и, если у частной фирмы есть юани для расчетов по своей торговле, правительство не остановит это, но оно не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю, — сказал представитель Министерства финансов.

До этого Москва столкнулась с проблемой невозможности использовать рупии, которые получает от Индии за поставляемую нефть. Россия ежемесячно накапливает около 10 млрд индийских рупий (11,7 млрд рублей), однако из-за несоразмерности торгового баланса эти деньги не на что потратить. При этом индийские власти запретили вывод рупий за рубеж, из-за чего их конвертируемость ограничена.

Ранее экономист Юрий Твердохлеб рассказал, что Москва и Нью-Дели постепенно отрабатывают систему расчетов в национальных валютах, поэтому большое количество рупий, которое накопилось в России в 2022 году, не является проблемой.

Ранее экономист Василий Колташов предположил, что Москва может использовать рупии, накопленные за поставленное Индии сырье, для обратного выкупа российских вооружений, чтобы закрыть свои потребности на фронте.