Стало известно о намерении G7 в отношении российских нефтяников Bloomberg: G7 хочет принудить РФ использовать западные суда при перевозке нефти

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Страны G7 намерены ограничить возможности России по использованию «теневого флота» судов для транспортировки нефти, заявила представитель британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Ольга Димитреску. По ее словам, в рамках этих усилий проводятся обсуждения с правительствами ряда стран, затрагивающие вопросы морских и экологических рисков, возникающих при действиях РФ, передает агентство Bloomberg.

Мы хотим вернуть эти объемы флоту судов G7. Мы усложняем задачу России по использованию своего «теневого флота», что в свою очередь вернет объемы перевозок флоту G7, в котором поставщики услуг соблюдают потолок цен, — сказала Димитреску.

Представитель OFSI отметила, что во втором квартале текущего года предполагается усилить контроль за соблюдением потолка цен. Также продолжат приниматься меры в отношении игроков, «которые вовлечены в нечестные практики». Димитреску указала, что приоритетом является «ужесточение надзора за соблюдением и исполнением этого механизма».

Ранее страны G7 и Евросоюза в попытке ограничить доходы РФ от продажи нефти запретили своим компаниям перевозить российское сырье и оказывать связанные с его транспортировкой услуги, если нефть продается выше установленного их правительствами потолка в $60 за баррель. В свою очередь Россия запретила своим компаниям реализовывать сырье, если в контрактах прописано условие «потолка».

В начале января издание The Independent писало, что страны Европы продолжают закупать нефть у РФ. По информации СМИ, они делают это не напрямую, а через Индию. При этом объемы закупок являются беспрецедентными. В публикации уточняется, что импорт нефти из Индии достиг рекордного уровня, а поставки сырого топлива в страну увеличились более чем в два раза.