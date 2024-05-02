Стало известно о многомиллиардных убытках «Газпрома» Чистый убыток «Газпрома» составил 629 млрд рублей по итогам 2023 года

Фото: gazprom.ru

Чистый убыток российской компании «Газпром», который приходится на акционеров, по итогам 2023 года составил около 629 млрд рублей в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, сообщили в холдинге. При этом выручка упала на 26,8% и зафиксировалась на уровне 8,542 трлн рублей. Компания получил убыток по годовым результатам впервые за 25 лет.

Что касается выручки газового бизнеса, то она сократилась до 4,41 трлн рублей (на 43%), а нефтяного — наоборот, выросла на 4% и достигла 3,52 трлн рублей. Капитальные вложения «Газпрома» в прошлом году составили 3,119 трлн рублей. Общий убыток компании от продаж был зафиксирован на уровне 363,7 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 1,935 трлн рублей.

При этом приведенный показатель EBITDA группы «Газпром» упал на 1,869 трлн рублей по сравнению с 2022 годом. Однако увеличилась долговая нагрузка компании. На конец прошлого года отношение показателя чистого долга к EBITDA составило 2,96.

Ранее президент России Владимир Путин передал 100% акций российских «дочек» компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление компании «Газпром бытовые системы». Соответствующий указ, подписанный главой государства, расширяет список долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление.