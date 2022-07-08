Стало известно о ловушке, связанной с обвалом рубля Аналитик Зварич: колебания на валютном рынке сокращают возможности планирования компаний

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Колебания на валютном рынке сокращают возможности компаний строить планы по дальнейшему развитию и инвестированию. Об этом предупредил в интервью агентству ПРАЙМ главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич. Он подчеркнул, что не имеет значения, какое направление имеют эти колебания.

Как считает Зварич, рост волатильности валютных курсов оказывает значительное влияние на компании, связанные с ВЭД, сокращая предсказуемость денежных потоков.

Плюс к этому, резкое ослабление рубля может негативно повлиять на инфляцию через удорожание импортных товаров, — отметил аналитик.

В то же время, он не исключил, что рубль может восстановить свои позиции буквально в течение месяца и в очередной раз обновить многолетние максимумы. Что касается долгосрочной перспективы удержания рубля выше 70 за доллар, для этого, по мнению Зварича, необходимы фундаментальные перемены. Например, налаживание новых технологических цепочек.