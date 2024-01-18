Стало известно о крахе поставок одного вида топлива из России «Ведомости»: поставки российских пеллет за рубеж сократились на 47% за год

Фото: Anton Luhr/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Пеллеты

Суммарные объемы экспортных поставок пеллет из России сократились на 47% по итогам 2023 года, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на заявления участников рынка. По словам экспертов отраслевого агентства WhatWood, в 2023 году было экспортировано около 950 тысяч тонн древесного топлива. Предполагается, что на это могли повлиять санкции, введенные против России странами Запада.

Специалисты подчеркивают, что по сравнению с досанкционным 2021 годом поставки пеллет сократились еще сильнее — на 60%. На рынке также отмечается сокращение производства. Согласно статистическим данным, собранным WhatWood, в 2023 году было произведено около 1,86 млн тонн древесного топлива, что на 30% меньше, чем в 2022 году. Аналитики агентства Lesprom Network же считают, что в стране было произведено не более 1,4 млн тонн пеллет.

Отмечается, что до введения санкций против России европейский рынок являлся одним из ключевых приоритетов для компаний лесопромышленного комплекса. После введения ограничений производство и экспорт древесного топлива начал постепенно сокращаться. Наиболее стремительное падение производства отмечается среди компаний, действующих в регионах Северо-Западного федерального округа России.

В то же время президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холсетер утверждает, что страны Европы стали даже более зависимыми от российских ресурсов. По его словам, речь идет не об энергетических ресурсах, а об удобрениях.