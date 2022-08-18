Стало известно новое требование России по покупке газа через «Сахалин-2» Bloomberg: Россия потребовала оплачивать СПГ с проекта «Сахалин-2» через Газпромбанк

Фото: gazprom.ru

Россия потребовала от Японии и Кореи оплачивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» в долларах США через «Газпромбанк», а не зарубежные банки, как ранее, свидетельствует документация, пишет Bloomberg. От нового оператора проекта «Сахалин Энерджи» азиатским странам уже была отправлена инструкция. В Японии и Кореи дополнительно рассмотрят такое условие на предмет нарушений санкций. Отмечается, что «Газпром» владеет чуть более 50% «Сахалин Энерджи»

Новый оператор «Сахалин Энерджи» направил клиентам инструкции по оплате в долларах США в «Газпромбанк». ПАО «Газпром» владеет чуть более 50% «Сахалин Энерджи», а «Газпромбанк» является кредитной структурой российского экспортера газа, — передает Bloomberg.

17 августа ряд компаний в Японии получили официальное уведомление от Российской Федерации о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору. Речь идет, в частности, о компаниях Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co. Они закупают в России сжиженный природный газ.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на условиях раздела продукции. Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому». Доли имеют британская Shell и японские Mitsui и Mitsubishi.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Правительству предписано сменить оператора «Сахалина-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо «Сахалин Энерджи».