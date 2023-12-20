Стало известно, насколько замедлилась недельная инфляция в России Росстат: инфляция замедлилась до 0,18% с 12 по 18 декабря

С 12 по 18 декабря 2023 года инфляция в России замедлилась до 0,18% по сравнению с показателем предшествующей недели — 0,2%, сообщает Федеральная служба государственной статистики. Согласно данным Росстата, потребительские цены в стране с начала декабря выросли на 0,45%.

За период с 12 по 18 декабря 2023 года индекс потребительских цен составил 100,18%, — указывается в отчете.

В то же время, рост потребительских цен с начала 2023 года составил 7,12%. Кроме того, за отчетный период на 4,6% увеличилась стоимость куриных яиц, на 2,1% плодоовощных продуктов и на 0,6% туалетной бумаги. При этом упали цены на мясо курицы (0,6%), сахар (0,5%), гречку (0,3%), стоимость перелетов в эконом-классе самолета также стала дешевле на 1,3%.

Ранее стало известно о том, что инфляционные ожидания населения в декабре достигли максимума с марта 2022 года — 14,2%. В ноябре этот показатель был ниже на 2%. Исторический максимум по этому показателю был зафиксирован в декабре 2010 года, тогда респонденты ожидали, что в ближайшие 12 месяцев инфляция составит 18,7%.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что главная задача регулятора на 2024 год — вернуть инфляцию к показателям около 4%. Замедление инфляции действительно ожидается, отметила председатель ЦБ. Также она подчеркнула, что экономика РФ не успевает за растущим спросом.