Любителей кофе предупредили о росте цен Маркетолог Глухов: кофе в России в 2023 году подорожает на 15%

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Кофе в России в текущем году подорожает примерно на 15%, заявил в разговоре с РИА Новости на ПМЭФ директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов. Этот рост обоснован удорожанием продукта в основных странах-поставщицах. По словам маркетолога, в этом сегменте Россия полностью зависит от мировой биржи и производителей зеленого кофе в Индии, Вьетнаме и Бразилии. Смягчить рост цен в России пытаются созданием запасов кофе.

Естественно, мы рассчитываем, что рост будет минимальный. Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше ещё по старым ценам <...>. Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года, — заявил Глухов.

При этом Глухов отметил, что локальные производители не заинтересованы в росте цен для российского рынка, но удорожание сырья не заставит их снизить свои доходы. При этом маркетолог уверен, что обычные покупатели особо не ощутят этот ценовой рост.

В мае оптовые цены на зерна кофе робуста в Европе достигли максимума почти за 12 лет. Робуста часто используется в растворимом кофе и в молотом кофе, который продается в супермаркетах, а также для приготовления эспрессо. Инфляция в Европе и США привела к тому, что некоторые потребители стали отказываться от арабики в пользу робусты. В результате зерен этого растения стало не хватать, а производители не могут обеспечить потребности рынка из-за низкого урожая.