Стало известно, насколько выросли расходы россиян за рубежом

За последний месяц россияне за рубежом увеличили свои расходы на 36% до 2,4 млрд рублей. В частности основные вложения обеспечила Турция. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.

Так российские туристы потратили в Турции более 357 млн рублей, что более чем в шесть раз превосходит июньские показатели. При этом люди тратили деньги во всех возможных направлениях: на гостиницы, развлечения, рестораны.

Однако допандемийный уровень пока не достигнут, текущий оборот меньше аналогичных значений 2019 года на 21%. Единственным исключением стала аренда автомобилей и мотоциклов, где траты стали больше, — отметили в пресс-службе банка.

Кроме того ещё одним лидером по приросту потраченных денег оказалась Болгария, почти в три раза больше, чем за месяц до этого. На третьей строчке оказалась Хорватия, где российские туристы потратили в 2,5 раза больше денег, чем в июне.

В целом наблюдается увеличение трат по всем направлениям за рубежом. Например более чем вдвое за месяц увеличились расходы туристов на экскурсии, вполовину на гостиницы.

Ранее эксперт сообщил о том, что россияне стали чаще покупать жильё за рубежом. Так рост инфляции заставляет россиян массово скупать недвижимость за границей.