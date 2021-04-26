Минэкономразвития прогнозирует ежегодный пятипроцентный рост тарифов на электроэнергию в России в 2022-2024 годах. Об этом сообщается в сценарных условиях прогноза ведомства, рекомендованных для подготовки бюджета на этот период.

Как отмечается, аналогичными темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию. Для промышленных и иных потребителей рост цен составит 3%. В документе говорится, что такая индексация тарифов необходима для снижения объёма перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе.

Министерство отмечает, что индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии по сетям Единой национальной электрической сети осуществляется с учетом поэтапного доведения мощности потребителей, подключенных к сетям ЕНЭС, учитываемой при расчете тарифов, до фактического значения.

Ближайшая индексация состоится в России в июле текущего года. Так, плата за электроэнергию вырастет на 5%.

Ранее Союз потребителей предложит премьер-министру Михаилу Мишустину повысить плату за электричество. Общественники считают целесообразным для экономии электричества ввести прогрессивную шкалу тарифов.