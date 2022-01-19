Стало известно, насколько в России подорожала ипотека

В России за 2021 год ставка по ипотечным кредитам в среднем выросла на 650 тысяч рублей — до 3,28 млн, следует из данных сервиса «Кредистория», передаёт «Прайм». Таким образом, ставка повысилась на 25%. Ещё в конце 2020 года средний размер ипотечного кредита составлял 2,63 млн рублей. Больше всего ставки росли в Краснодарском крае, Ставропольском крае и Омской области.

В декабре 2020 года средний размер ипотечного кредита составлял 2,63 млн рублей, а по итогам декабря 2021 года — 3,28 млн рублей. Соответственно, россияне теперь берут у банков в долг на покупку недвижимости на 25% больше, чем год назад, — отмечают аналитики сервиса.

Наибольшее увеличение ставки по ипотеке за год произошло в Краснодарском крае (32%). Это связано с введением в регионе моратория на новое строительство. Следом идут Ставропольский край и Омская область (по 26%). Замыкают тройку Санкт-Петербург, Воронежская и Ленинградская области (по 23%).

Меньше всего ипотечный кредит вырос в Свердловской области (13%), Югре (14%), Башкирии и Пермском крае (по 15%), а также Москве и Хабаровском крае (по 16%).

В сервисе подчеркнули, что стоимость квадратного метра на вторичном рынке за 2021 год выросла на 20%. А так как брать в долг теперь нужно больше, то для снижения долговой нагрузки россиянам приходится выплачивать кредит на 2,5 года дольше, чем тем, кто успел оформить ипотеку в конце 2020 года.