Стало известно, насколько снизилась процентная ставка по ипотеке Центробанк: средняя ставка по ипотеке в России по итогам декабря снизилась до 6,65%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя ставка по ипотеке в России по итогам декабря снизилась до 6,65% в сравнении с ноябрьскими показателями 2022 года, сообщает Центробанк. В пресс-релизе регулятора говорится, годовой прирост кредитного портфеля (активы, переданные в кредит) остановился на отметке в 17,6% (2,1 трлн рублей), передает РИА Новости.

Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК (ипотечное жилищное кредитование — ред.) в декабре 2022 года существенно снизилась до 6,65% (7,11% в ноябре) вследствие увеличения второй месяц подряд доли ИЖК (ипотечное жилищное кредитование. — NEWS.ru) по ДДУ (договор долевого участия. — NEWS.ru), — сказано в релизе Центробанка.

Ранее представители риелторских компаний рассказали NEWS.ru, что «вторичка» в Москве подешевеет на 10–15% до конца года, а возможно, и в ближайшие месяцы. Причина — в большом количестве выставленных на продажу квартир и низком спросе из-за высоких ставок по ипотеке.

Премьер России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение по снижению ипотечной ставки до 0,1% по программе «Сельская ипотека». Действие программы распространяется на сельскую местность и города в приграничных территориях страны, где число жителей не превышает 30 тысяч человек.