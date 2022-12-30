Стало известно, насколько Россия может повысить цены на свою нефть Эксперт Белогорьев: РФ может поднять цену на нефть на $15 за баррель, не замечая потолка

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Россия может увеличить стоимость своей нефти на $12–15 за баррель, не замечая потолка, установленного западными странами на отечественное сырье и достигающего $60 за баррель. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

Текущие цены за вычетом очень дорогого фрахта невысокие, прямо скажем. Это себестоимость плюс весьма небольшая маржа. Но сейчас от текущей цены FOB (стоимость в порту отгрузки) до потолка нас отделяет еще $12–15 — на эту величину можно увеличить цену, не боясь потери европейского фрахта, — сказал Белогорьев.

По мнению эксперта, в текущих условиях на потолок цен можно не обращать внимания, поскольку он ни на что не влияет, однако в дальнейшем ситуация может измениться.

Азербайджанский экономист Натик Джафарли ранее заявил, что ужесточение Москвой контроля над продажей российской нефти странам, подключившимся к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым для них. При этом в первую очередь введение потолка цен коснется компаний, занимающихся страховкой и логистикой сырья из РФ.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен на отечественное черное золото. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.