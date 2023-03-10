Стало известно, на сколько упал профицит внешней торговли России за год ЦБР: профицит внешней торговли России за год упал втрое, до $12,9 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам 2022 года профицит внешней торговли России упал почти в три раза, сообщил Центральный банк России. По данным регулятора, в первые месяцы 2022 года он составлял $37,7, а спустя год опустился до $12,9 млрд.

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе — феврале 2023 года составил $12,9 млрд, снизившись на 65,9% относительно показателя соответствующего периода 2022 года, — говорится в сообщении ЦБ.

Речь идет о показателях за январь-февраль 2022 и 2023 годов. При этом если в январе 2023 года профицит внешней торговли России составлял $7,1 млрд, то в феврале он упал до $5,8 млрд.

Нейросеть ChatGPT ранее сообщила, что экономика России переживает трудности, но способна справиться с ними в том числе с помощью значительного запаса природных ресурсов.

По мнению аналитика Михаила Беляева, бот сделал неправильный вывод о будущем российской экономики. По его словам, нейросеть ориентируется на либеральную модель экономики, направленную на экспорт, и предлагает стимулировать именно ее развитие. Эксперт же уверен, что реальный успех Россию ждет при развитии внутренней экономики и поддержке компаний, которые действуют внутри страны.