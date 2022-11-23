Стало известно, на сколько упадет ВВП России по итогам 2022 года Мишустин: снижение ВВП по итогам года может быть менее 3%

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press

Пессимистичные прогнозы относительно двузначного спада ВВП России по итогам текущего года являются ошибочными. Этот показатель может составить менее 3% заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходже совещания по экономическим вопросам.

Некоторые эксперты предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада. Сейчас уже очевидно — пессимисты ошибались. <...> По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам года на показатель, может быть, менее 3%, — приводит его слова пресс-служба кабмина.

Мишустин отметил, что российская экономика продолжает адаптировать к текущим вызовам. Однако ей требуется время на то, чтобы перестроиться, поэтому некоторое замедление динамики неизбежно. Несмотря на это, данные по валовому продукту значительно улучшились, по сравнению с прогнозами, которые делались в первом полугодии.

По словам премьера, активно развивается отечественное производство той продукции, которая ранее поставлялась из-за рубежа. Увеличивается выпуск мебели, одежды, электроники и многих других товаров, положительная динамика есть в строительном секторе, аграрный сектор собрал рекордный урожай.

Ранее в Росстате заявили, что показатель ВВП по итогам третьего квартала 2022 года снизился на 4% по сравнению с прошлогодним уровнем. Больше всего на снижение индекса физического объема ВВП повлияло уменьшение оптового товарооборота — согласно статистике, он упал на 22,6%.