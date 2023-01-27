Стало известно, на сколько сократились закупки российского леса «Коммерсант»: закупки необработанного российского леса сократились на 70%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лесозаготовка

По итогам 2022 года экспорт российского необработанного леса рухнул на 70%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Рослесинфорга. Общий объем поставляемой продукции составил 3,5–3,8 млн кубометров. Для сравнения приводятся показатели за 2022 год, тогда экспорт леса составлял 27,1 млн кубометров.

Основными закупщиками необработанного леса в 2022 году стали Китай, Финляндия и Белоруссия. Несмотря на заинтересованность КНР в российском дереве, поставки в азиатскую страну также упали на 63% — до 2,25 млн кубометров. Финляндия закупила 789 тысяч кубометров российского необработанного леса, большинство поставок пришлось на первую половину 2022 года. У Белоруссии же наоборот увеличился спрос на дерево — объем экспорта вырос на 18%, до 242 тысяч кубометров.

Также рост продаж леса из России увеличился в ОАЭ (на 53%, до 4,6 тысяч кубометров), Южной Корее (на 106%, до 6,3 тысяч кубометров) и Маршалловых островах (на 76%, до 3,64 тысяч кубометров).

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с поручением отказаться от экспорта круглого леса из России и перенаправить все поставки на внутренний рынок. Он добавил, что этот процесс нужно максимально ускорить, отметив, что по итогам ноября обработка древесины и производство продукции из нее сократилась на 21,4%.