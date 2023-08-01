Стало известно, на сколько подорожали «Москвичи» Стоимость автомобилей «Москвич» выросла на 300–370 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стоимость автомобиля «Москвич 3» и электромобиля «Москвич 3е» выросла на 11%. Как сообщается на сайте компании, цена сейчас составляет от 2,2 млн рублей за бензиновую версию и почти четыре млн рублей за электрическую.

Так, бензиновый «Москвич 3» вырос в цене на 300 тысяч рублей. Цены на электрический «Москвич 3е», который доступен в единственной комплектации, выросли на рекордные 370 тысяч рублей.

Это уже второе подорожание за год — в последний раз завод повышал цены на автомобили 1 июня 2023 года. Тогда ценник вырос на 1%.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2023 года в России резко увеличивается так называемый утилизационный сбор, который нужно платить при ввозе автомобиля из-за рубежа. Он вырастет в 1,7–3,7 раза для легковых машин в зависимости от объема двигателя, в 2,5–3,4 раза — для LCV, в 1,7 раза — для грузовиков, в 2,2–4,8 раза — для автобусов и сразу в 8,7 раза — для электробусов (для легковых электромобилей сбор не увеличится).

Также сообщалось, что за последние 2,5 года средневзвешенные цены на автомобили в России увеличились на миллион рублей. Если в 2020 году среднестатистический автомобиль стоил 1,68 млн рублей, то в июле 2023 года речь идет уже о 2,68 млн рублей. При этом в 2021 году машины подорожали на 18%, в 2022 году — на 20%, а за первую половину этого года рост цен уже составил 12%.