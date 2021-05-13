Льготная ипотека подстегнула цены в Москве и Подмосковье

https://static.news.ru/photo/01da7838-b490-11eb-83ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За год средневзвешенная цена квадратного метра жилья в Москве и Подмосковье существенно выросла, во многом это связанно с окончанием периода льготной ипотеки. Об этом говорится в исследовании департамента аналитики сервиса «Синица».

Так, динамика роста в границах старой Москвы составила 37,7%, Новой Москвы — 30,2%, а «квадрат» в Подмосковье стал дороже на 26,8%. Показатели средних цен по итогам апреля достигли 307,7 тысячи рублей за квадратный метр, 180,8 тысячи рублей и 146,8 тысяч рублей соответственно. По словам гендиректора сервиса Натальи Шаталиной, такой скачок цен вызван повышенным покупательским спросом из-за окончания срока действия льготной ипотеки и нехваткой свободного предложения в экспозиции.

«Синица» также отмечает, что уменьшились площади приобретаемых квартир, поскольку в свободную экспозицию было выведено большое число студий и «однушек». Средние размеры жилища в границах Старой Москвы составляют 61,9 кв. м, в Новой Москве — 48,8 кв. м, а в Подмосковье — 50,9 кв. м.

Ранее рейтинг консалтинговой компании SRG показал, что однокомнатные квартиры больше всего подорожали в подмосковном Королёве, где за год цены возросли на 28,93%.