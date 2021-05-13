Льготная ипотека подстегнула цены в Москве и Подмосковье

За год средневзвешенная цена квадратного метра жилья в Москве и Подмосковье существенно выросла, во многом это связанно с окончанием периода льготной ипотеки. Об этом говорится в исследовании департамента аналитики сервиса «Синица».
Так, динамика роста в границах старой Москвы
«Синица» также отмечает, что уменьшились площади приобретаемых квартир, поскольку в свободную экспозицию было выведено большое число студий и «однушек». Средние размеры жилища в границах Старой Москвы составляют 61,9 кв. м, в Новой Москве — 48,8 кв. м, а в Подмосковье — 50,9 кв. м.
Ранее рейтинг консалтинговой компании SRG показал, что однокомнатные квартиры больше всего подорожали в подмосковном Королёве, где за год цены возросли на 28,93%.