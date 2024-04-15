Стало известно, на чем экономят россияне ВАРПЭ: россияне начали экономить на рыбных консервах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За пять лет в России поменялся ассортимент рыбной продукции — выпуск консервов снижается, а у потребителей все более востребованными становятся пресервы, заявил РБК президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его мнению, это связано с более низкой стоимостью упаковки пресервов.

Отмечается, что с 2019 по 2023 год выпуск натуральных рыбных консервов сократился примерно на 10%, выпуск натуральных консервов же сократился на 24%. В то же время выпуск пресервов увеличился на 34%. Тем не менее специалисты отмечают, что в абсолютном выражении они все еще отстают от обычных консервов.

Рыбные пресервы с 2019 по 2022 год стоили стабильно дешевле натуральных рыбных консервов на 20–40%, — заявил он, отметив, что низкая стоимость пресервов связана с более дешевой упаковкой.

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева ранее заявила, что употребление некоторых видов рыбы может принести человеку больше вреда, чем пользы. В частности, речь идет о мясе карася, сома, акулы и тунца. По ее словам, лучше отдать предпочтение мелким рыбам, поскольку они живут недолго и не успевают накапливать в своем организме вредные элементы. Она добавила, что также следует отказаться от мяса рыб-хищников в рационе.

Ранее Роскачество признало более 52% пресервов из сельди небезопасной продукцией. В рамках проверки были проанализированы 19 отечественных торговых марок.