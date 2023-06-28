Стало известно, кому половина работодателей подняли зарплаты Аналитики Contented: в 2023 году почти половина российских компаний подняли зарплаты дизайнерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина российских компаний подняли зарплаты дизайнерам в 2023 году, следует из результатов исследования аналитиков школы дизайна Contented. 13% руководителей признались, что были вынуждены понизить зарплату, а 40% заявили, что зарплата дизайнеров никак не изменилась.

Согласно данным исследования, 47% компаний подняли зарплаты дизайнерам в 2023 году. Из них 32% отметили, что незначительно увеличили сумму выплат, а 15% — значительно. 13% руководителей отметили, что, напротив, были вынуждены понизить заработную плату дизайнеров, а 40% рассказали, что зарплата дизайнеров осталась на прежнем уровне, — отметили аналитики школы дизайна Contented.

В ходе исследования было опрошено более 1200 представителей российских компаний в городах-миллионниках.

Эксперты также узнали, с какими специалистами в сфере дизайна чаще сотрудничает бизнес. Наиболее востребованы российскими компаниями сегодня графические дизайнеры — с ними сотрудничают 39%. Также компании активно работают с веб-дизайнерами (36%), иллюстраторами (20%), UX/UI-дизайнерами (18%), 3D-дизайнерами (11%), геймдизайнерами (7%) и моушн-дизайнерами (7%). При этом у 30% компаний дизайнеры работают на аутсорсе, а еще у 30% являются штатными сотрудниками.



Большинство руководителей (51%) считает, что в ближайшем будущем нейросети смогут составить дизайнерам конкуренцию. Пятая часть (22%) уверена, что этого не произойдет, поскольку в этой работе всегда нужен человек. 11% считают, что нейросети уже повлияли на спрос на дизайнеров.

Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. Так, в крупных городах наибольшие доходы получают сотрудники, занятые в области интеллектуальной работы и финансовых услуг. Также эксперты указали, что область «IT и коммуникации» занимает третью позицию в рейтинге самых высоких зарплат в городских центрах России.