Стало известно, кому может достаться компания «Балтика» с уходом Carlsberg

Объявившая об уходе из России Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика» фирме AB InBev Efes, которая намерена остаться на российском рынке и имеет компетенции для управления бизнесом такого масштаба. Такая сделка может быть согласована с антимонопольными ограничениями, пишет «Коммерсант».

Под управлением компании «Балтика» находятся восемь заводов, где выпускается 55 брендов пива, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и другие. AB InBev Efes управляет 11 заводами в РФ, производя пиво под брендами «Клинское», «Белый медведь», «Сибирская корона», Velkopopovicky Kozel и другими. В 2020 году «Балтика» и AB InBev Efes занимали соответственно 27% и 30% российского пивного рынка.

Старший юрист антимонопольной практики Vegas Lex Анастасия Каюкова полагает, что сделка может быть согласована, если Федеральная антимонопольная служба установит, что у объединённой компании даже при существенной доле фактически нет рыночной власти. Один из консультантов по M&A считает передачу «Балтики» AB InBev Efes «единственным разумным вариантом», так как AB InBev Efes остаётся на рынке, сравнима с «Балтикой» по масштабу бизнеса и обладает нужным опытом. Кроме того, «Балтика» и AB InBev Efes вели наиболее ожесточённую конкуренцию на российском рынке.

Ещё один источник предполагает, что Carlsberg Group сделала предложение о покупке «Балтики» нескольким интересантам. Среди них называли крупного производителя безалкогольных напитков, снеков и сладостей ГК «Черноголовка», а также израильскую CBC Group, структуры которой продают бренды Carlsberg и Tuborg.

Ранее Carlsberg заявил об остановке новых инвестиций в Россию и прекращении экспорта заводам «Балтика». Тогда же было объявлено о прекращении рекламной деятельности в РФ, а впоследствии стало известно и об уходе компании с рынка и намерении продать российские активы.

До 2014 года Россия была крупнейшим рынком для Carlsberg. На неё приходилось более 40% операционной прибыли компании. Сейчас главным рынком является Китай.