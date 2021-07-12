Стало известно, кому государство вернёт деньги за лекарства

Человек может получить социальный налоговый вычет за приобретённые лекарства, назначенные врачом лично ему или членам его семьи, в пределах 120 тысяч рублей за календарный год. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала адвокат Евгения Рыжова.

По словам юриста, следует до конца того года, когда были приобретены лекарства, подать в налоговую инспекцию заявление о подтверждении права на социальный вычет, а также предоставить чеки, рецепты и справку о составе семьи (в случае если оплачивалось лекарство родственника). Через 30 дней после подачи заявления налоговая служба сообщит работодателю, чтобы тот не удерживал налог с заработной платы сотрудника.

В случае если человек не успел оформить вычет в тот же год, можно это сделать в течение трёх лет. Для этого в налоговую службу следует подать заявление о возврате чрезмерной оплаты НДФЛ, декларацию и все подтверждающие справки.